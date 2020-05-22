МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 0,1% в годовом выражении после роста на 0,4% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

В месячном выражении потребительские цены в стране снизились на 0,2%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в апреле снизились на 0,2% в годовом выражении, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 0,1%. В месячном выражении базовые потребительские цены в апреле снизились на 0,5%.