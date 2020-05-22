МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Резервный банк Индии (центробанк страны) понизил в пятницу ключевую процентную ставку на 40 базисных пунктов, до 4%, говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что регулятор также решил продолжать стимулирующую денежно-кредитную политику до тех пор, пока это необходимо "для оживления роста экономики и смягчения воздействия на нее COVID-19 при одновременном обеспечении того, чтобы инфляция находилась в рамках целевого показателя".

Среднесрочная цель по потребительской инфляции, как указывается в релизе, составляет 4% с диапазоном отклонения в "плюс-минус 2%".

Это уже второе снижение ставки с начала года — в марте регулятор снизил ее на 75 базисных пунктов, до 4,4%, с 5,15%. Резервный банк Индии также снижал ставку на протяжении всего 2019 года — с 6,5% в декабре 2018 года ставка была снижена до 5,15%. В текущем году политика смягчения монетарной политики была продолжена регулятором.

В середине мая премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что власти страны выделят 20 триллионов рупий (примерно 265 миллиардов долларов) на поддержку экономики в условиях коронавируса.

Ряд рейтинговых агентств и аналитических служб ранее в текущем году предсказали, что в 2020 году, впервые за 40 лет, ВВП Индии упадет из-за распространения коронавируса и нарушения из-за этого экономических и торговых цепочек.