МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Американские миллиардеры за время мировой пандемии нового коронавируса значительно нарастили свои состояния, отмечается в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

С 18 марта по 19 мая американцы из списка "600+ богатейших жителей Соединенных Штатов Америки" вместе заработали $434 миллиарда.

В марте в США насчитывалось 614 миллиардеров, в мае их число уже достигло 630 человек.

Больше всего за время пандемии смогли заработать:

Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на $34,6 миллиарда



Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг "прибавил" $25,3 миллиарда

Создатель Microsoft Билл Гейтс стал богаче на $8 миллиардов

Сооснователь Oracle Ларри Эллисон заработал $7 миллиардов

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет стал богаче на $564 миллиона.

Наибольших успехов смогли достигнуть владельцы и руководители компаний технологического сектора. Это произошло из-за того, что введенный по всему миру режим самоизоляции и карантина множество процессов были перенесены в онлайн-формат.