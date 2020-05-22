МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Американские миллиардеры за время мировой пандемии нового коронавируса значительно нарастили свои состояния, отмечается в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.
С 18 марта по 19 мая американцы из списка "600+ богатейших жителей Соединенных Штатов Америки" вместе заработали $434 миллиарда.
В марте в США насчитывалось 614 миллиардеров, в мае их число уже достигло 630 человек.
Больше всего за время пандемии смогли заработать:
- Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на $34,6 миллиарда
- Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг "прибавил" $25,3 миллиарда
- Создатель Microsoft Билл Гейтс стал богаче на $8 миллиардов
- Сооснователь Oracle Ларри Эллисон заработал $7 миллиардов
- Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет стал богаче на $564 миллиона.
Наибольших успехов смогли достигнуть владельцы и руководители компаний технологического сектора. Это произошло из-за того, что введенный по всему миру режим самоизоляции и карантина множество процессов были перенесены в онлайн-формат.
https://1prime.ru/state_regulation/20200522/831494623.html