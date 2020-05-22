МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Алексей Заботкин с 1 июня займет пост заместителя председателя Банка России, курирующего денежно-кредитную политику и одноименный департамент, а новым директором департамента станет Кирилл Тремасов, сообщает пресс-служба регулятора.

"Алексей Заботкин назначен заместителем председателя Банка России, курирующим денежно-кредитную политику и одноименный департамент. Новым директором департамента денежно-кредитной политики станет Кирилл Тремасов. Оба назначения вступают в силу 1 июня 2020 года", — говорится в сообщении.

Заботкин с 2018 года занимал должность директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ. Тремасов же возглавлял аналитические департаменты в различных банках, в последнее время работал директором по инвестициям в инвестиционной компании "Локо-Инвест". С 2014 по 2017 год он был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ.