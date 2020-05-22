МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Россия сможет полностью закрыть свои бюджетные потребности, не прибегая к внешним заимствованиям в 2020 году, заявил замминистра финансов РФ Тимур Максимов на Виртуальной панельной дискуссии Валдайского клуба.

Он сообщил, что Минфин в своей политике исходит из того, что внешние заимствования не должны играть существенной роли в финансировании бюджетного дефицита РФ.

"Даже если мы полностью откажемся от внешних займов в этом году, как это было в прошлом году, мы сможем профинансировать наши потребности за счёт внутренних заимствований", — сказал Максимов.

В законе о федеральном бюджете на текущий год Минфин заложил возможность привлечения внешних займов в том же объёме, что и в прошлом году — в пределах 3 миллиардов долларов. Однако в 2019 году Россия не привлекала внешних займов.

В Минфине признавали, что Россия в 2020 году из-за санкций сможет занять только в валюте, которая не является долларом — причём рассматривался не только евро, но и китайский юань. В феврале Минфин даже начал отбор банков-организаторов размещения евробондов, но тогда в министерстве подчеркивали, что выход на внешние рынке возможен только при благоприятной конъюнктуре.

При этом Минфин планирует масштабные заимствования на внутреннем рынке: в 2020 году валовые заимствования предусмотрены в размере 2,3 триллиона рублей, а чистое привлечение — 1,7 триллиона рублей. Кроме того, глава Минфина Антон Силуанов говорил, что объём внутренних займов в текущем году будет выше плана.