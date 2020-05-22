МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании поручил разработать план по снижению зависимости экономики от китайского импорта при обеспечении страны стратегически значимыми товарами, сообщает издание Times.

В рамках проекта, получившего название Project Defend ("Проект Защита" — ред.), правительство должно определить наиболее уязвимые стороны экономики королевства, которыми могут воспользоваться "потенциально враждебные" страны, пишет издание.

Новый подход к обеспечению национальной безопасности обусловлен кризисом, вызванным коронавирусом. В рамках данной инициативы, курировать которую будет глава МИД Доминик Рааб, эксперты должны изучить, какие отрасли требуют возрождения стратегически значимых производств в пост-коронавирусной экономике.

"Мы рассматриваем устойчивость экономики как вопрос национальной безопасности. Если мы будем зависеть от поставок других стран, это проблема национальной безопасности. Вопрос в том, как ее (зависимость – ред.) уменьшить", — приводит издание слова источника. "Речь идет о диверсификации линий поставок, чтобы мы больше не зависели от отдельных стран при обеспечении непродовольственными товарами первой необходимости", — сообщил другой источник издания.

Источники в правительстве отмечают, что, в частности, была выражена обеспокоенность по поводу будущих поставок лекарств. Большинство продаваемых в Великобритании лекарств имеют сложную цепочку поставок, в которой около 70% активных ингредиентов производится в Китае, а большая часть производства, особенно дженериков, находится в Индии, пишет издание.

Великобритания зависит от Китая в 71 категории критически значимых товаров, в том числе от поставок фармацевтических ингредиентов, химикатов, мобильных телефонов и ноутбуков. Так, фармацевтическими ингредиентами, необходимыми для производства болеутоляющего, антибиотиков и противовирусных лекарств, Великобританию на 50% обеспечивает Китай, пишет издание.