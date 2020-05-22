МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Основным фактором снижения выпуска в промышленности в РФ в апреле стали карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в обзоре Минэкономразвития о динамике промышленного производства.

По данным Росстата, промышленное производство в апреле 2020 года снизилось на 6,6% в годовом выражении (после роста на 0,3% в марте и на 1,5% год к году в целом за первый квартал).

"Основным фактором снижения выпуска в промышленности стали карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Дополнительный вклад внесло сокращение внешнего спроса на товары российского экспорта со стороны стран – торговых партнеров, где в апреле также действовали карантинные ограничения", — говорится в обзоре.

Министерство добавляет, что динамика промышленного производства в апреле оказалась лучше ожиданий. "Кроме того, масштаб спада в промышленности был меньше, чем в других развитых и развивающихся странах в период действия карантинных ограничений. Так, спад промышленного производства в США в апреле составил —15% год к году, в Германии в марте —11,6% год к году, в Китае в январе-феврале —13,5% год к году", — отмечается в обзоре.

Основной вклад в снижение промышленного производства в апреле внесла обрабатывающая промышленность, где снижение стало следствием как прямых ограничений на экономическую деятельность, так и падения спроса со стороны смежных отраслей.

"Двузначные годовые темпы падения в апреле продемонстрировали машиностроение, металлургия, легкая промышленность, производство строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции. В то же время в отраслях непрерывного цикла (таких как производство нефтепродуктов), а также в производстве продукции первой необходимости (в том числе в пищевой отрасли) продолжался рост выпуска в годовом выражении", — следует из материала Минэкономразвития.

"В ближайшие месяцы по мере открытия экономики ожидается постепенное восстановление динамики обрабатывающей промышленности. В то же время выпуск добывающих отраслей будет сдерживаться ограничениями на добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+, которое вступило в силу с 1 мая. В этих условиях динамика промышленного производства в целом может оставаться слабой в течение длительного времени", — полагают в Минэкономразвития.