МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России зафиксировал рост спроса на наличные деньги на фоне самоизоляции, сейчас он начал снижаться, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Действительно, у нас произошло увеличение объема наличных в обращении. Это было связано прежде всего с тем, что наши люди запасались наличными, чтобы опережающие покупки совершить и для того, чтобы подготовиться к самоизоляции. Банки запасались наличными для того, чтобы полностью обеспечить все банкоматы в период такого повышенного спроса. Это действительно было", — сказала она.

Банк России видит, что темпы прироста наличных сейчас снижаются, и это будет происходить постепенно, также отметила Набиуллина.

"И мы уверены, что ситуация нормализуется. И сейчас нельзя сказать, что она ненормальная – повышен немного уровень наличных в обращении", — резюмировала она.