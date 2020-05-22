ДВА НЕРАВНЫХ ПОТОКА

Важные события, касающиеся обоих стратегических маршрутов транспортировки российского газа в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли на этой неделе. В среду германский регулятор разрешил исключить "Северный поток" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС сроком на 20 лет. Это решение де-факто означает, что в ближайшие 20 лет трубопровод сможет работать на полную мощность. В тот же день суд ЕС отклонил иск оператора "Северного потока-2" — Nord Stream 2 AG против действия той же директивы. Такая разница подходов объясняется сроками строительства обоих газопроводов. "Северный поток" был сдан в эксплуатацию в 2012 году, когда никаких обновлений директивы не предвиделось. Логично, что уже существующие проекты под новые законодательные нормы не подпадают.

По мнению экспертов, "вписать" "Северный поток-2" в новые европейские газовые реалии можно, если "Газпром" поступится своим монопольным правом на транспортировку и экспорт. Варианты разные: передать владение обоими "потоками" независимой компании, учрежденной государством, допустить к "трубе" других поставщиков, распределять газ на российском берегу. Впрочем, возможно, пока "Газпром" не хочет об этом задумываться: на фоне коронавируса и спада экономики потребность Европы в газе снизилась, и на данный момент вполне хватает уже действующих направлений..При сохранении транзита через ГТС Украины "Северный поток-2" лишь диверсифицирует маршруты поставки экспорта и выступает резервом на случай резкого спроса на природный газ в Европе. То есть, фактически строится на перспективу. Как только возникнет необходимость, ЕС сам придумает, как обойти свои ограничения.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭКОНОМИКУ

В четверг Минэкономразвития озвучило основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы. Согласно этому документу, в текущем году по всем показателям ожидается заметный спад, который в будущем компенсируется подъемом. Так, ВВП России в 2020 году упадет на 5%. При этом спад в годовом выражении во втором квартале составит 9,5%, в третьем — 6,3%, в четвером — 5,2%. В поквартальном выражении рост начнется с третьего квартала, а активная фаза восстановления экономики начнется в четвертом квартале. По итогам 2021 года рост составит 2,8%. В 2022 и 2023 годах также ожидается рост экономики — на 3% и 3,1% соответственно. Инвестиции в России в 2020 году упадут на 12%, в 2021 году вырастут на 4,9%, а затем – более чем на 5,5% в год. Инфляция по итогам текущего года составит 4%.

Экспорт товаров в 2020 году резко снизится, однако в дальнейшем показатель будет расти. То же касается импорта. Минэкономразвития ожидает цену нефти в июне-декабре 2020 года ниже 30 долларов за баррель и восстановления до 40 долларов концу 2021 года. Средняя цена марки Urals в текущем году составит 31,1 доллар за баррель, а в 2023 году – уже 45,6 долларов за баррель. Курс доллара к концу текущего года будет в районе 75-76 рублей, а в среднем по году – 72,6 рублей. Реальные располагаемые доходы населения снизятся в 2020 году на 3,8%, но в 2021 году ожидается рост на 2,8%. Этот прогноз не учитывает меры по восстановлению экономики – с их учетом будет составлен целевой прогноз, предполагающий несколько сценариев. С рядом антикризисных инициатив днем ранее выступил Совфед – в частности, сенаторы хотят законодательно установить понятие самоизоляции и порядок ее введения и создать фонд плохих активов для покупки у банка плохих долгов в пандемию.

КИТАЙ СНИЖАЕТ ПЛАНКУ

Премьер Госсовета Китая в пятницу выступил с ежегодным докладом, в котором озвучиваются цели и задачи по социально-экономическому развитию страны. В этом году премьер Ли Кэцян на фоне коронавируса и падения экономики страны не стал называть конкретную задачу по росту ВВП. В первом квартале 2020 года из-за пандемии COVID-19 экономика показала отрицательный рост, снизившись на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года. Это стало той ценой, которую нужно было заплатить за сдерживание эпидемии коронавируса, подчеркивается в докладе. Эпидемиологическая ситуация до конца не прояснилась, остается вероятность второй волны коронавируса, и спрогнозировать, насколько масштабной она может быть и какие расходы за собой повлечет, пока сложно. Дефицит государственного бюджета КНР в 2020 году составит 1 триллион юаней (около 141,6 миллиарда долларов), или около 3,6% ВВП.

В попытке исправить ситуацию страна идет на экстраординарные меры – так, Китай намерен выпустить государственные бонды на сумму 1 триллион юаней для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Правительство обещает на 50% сократить расходы бюджета по несущественным и необязательным статьям, а также призывает власти на местах "затянуть пояса" в бюджетных расходах. При этом Китай, несмотря на эпидемию коронавируса и ее негативное влияние на экономику, намерен в этом году полностью ликвидировать бедность, говорится в докладе. Если это произойдет, он станет первым государством в мире, победившим нищету. Согласно обнародованному проекту бюджета, Китай в 2020 году продолжит придерживаться сдержанной монетарной политики и сохранит стабильный курс юаня. Страна готова работать совместно с США над реализацией первой части торговой сделки, которую стороны подписали в январе, а также сотрудничать с другими государствами ко взаимной выгоде.

ПЕРВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг объявил о мерах первого этапа смягчения коронавирусных ограничений. По его словам, появилась надежда на окончание пандемии – число заражений снижается, тестов делается больше, есть запас коек и в больницы поступает все меньше тяжелобольных. Однако о полном отказе от режима самоизоляции говорить рано. С 25 мая начинают работать МФЦ – в них можно будет получить документы, недоступные в электронном виде. Также разрешается каршеринг, но с целым рядом ограничений. Возвращать работников в офисы пока преждевременно, предприятиям следует сохранять максимальное число дистанционных сотрудников. Маски и перчатки при посещении магазинов и транспорта по-прежнему обязательны, а с 25 мая – еще и на железнодорожных вокзалах Москвы.

Роспотребнадзор также озвучил требования к возобновлению работы санаторно-курортных организаций и авиасообщения. Турсектору рекомендовали селить отдыхающих в санатории и рассаживать в столовой по отдельности, исключение – семьи. Отдыхающих примут в санатории только с отрицательными тестами на COVID, а в помещениях, где есть другие люди, придется ходить в масках. Авиаперелеты разделят на три уровня риска по коронавирусу, уровни будут корректироваться в режиме реального времени в соответствии с развитием ситуации с распространением заболевания. Для аэропортов будет установлено два уровня риска по коронавирусу, высокий — если в него прибывают пассажиры из стран, где более 50 тысяч заболевших. Снятие ограничений будет происходить поэтапно, при этом от рассадки с соблюдением социальной дистанции решили отказаться, поскольку это сделает перелеты нерентабельными. Но маски и перчатки в самолетах рекомендованы на всех этапах снятия ограничений.

УКРАИНА ДОГОВОРИЛАСЬ С МВФ

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 3,6 миллиарда SDR, что эквивалентно 5 миллиардам долларов. Кредит нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19 и будет рассмотрен руководством фонда в ближайшее время. Первый транш в 1,75 миллиардов долларов страна ожидает до конца мая. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима поддержка международных финансовых партнеров, в том числе МВФ, для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Он заявил, что без поддержки международных партнеров страну ждет "упадок экономики и даже угроза дефолта". Позже глава Минфина страны подтвердил, что ситуация непростая, но оснований для объявления дефолта все-таки нет.

Для продолжения сотрудничества и предоставления доступа к новой программе кредитования фонд требовал от Украины подписания так называемого "антиколомойского" закона о банковском регулировании, который запрещает возвращение Приватбанка его бывшему владельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому. Этот закон Зеленский подписал в четверг. Документ предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления и урегулирования особенностей судебного производства по делам по выводу банков с рынка. Кроме того, законом вводятся новые механизмы ликвидационной процедуры и удовлетворения требований как можно большего количества кредиторов, а также прописано участие государства в выведении банка с рынка. Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов, надеются власти.

УГОЛОВКА ЗА СЕРЫЕ ЗАРПЛАТЫ

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат. Свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики. Уголовное наказание должно касаться не только руководителей, но и собственников предприятий – в Совфеде намерены подготовить соответствующий законопроект, отметил он. Говоря о видах наказания за такое правонарушение, Артамонов отметил, что цель – не отправить человека под стражу, а ввести существенные штрафы, за экономические преступления наказать рублем, чтобы было неповадно впредь это делать. Законодатель отметил, что "серые" зарплаты не только приводят к потерям бюджета, но и не позволяют гражданам реализовать их права на социальное и медицинское страхование, воспользоваться льготами.

Эксперты эту идею раскритиковали. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что введение уголовной ответственности за выплату любой суммы в виде "серой" зарплаты чрезмерно, выводить бизнес из тени нужно экономическими мерами, а негативное отношение к нарушителям должно формироваться в самой предпринимательской среде. Привлечение бизнесменов, выплачивающих зарплату, хоть и "серую", к ответственности явно не будет способствовать процветанию бизнеса и сохранению рабочих мест. Это может усугубить текущие проблемы экономики. Напротив, в сегодняшних условиях необходима максимальная либерализация всех нормотворческих процессов в отношении бизнеса. Это позволит дать российским компаниям снова "задышать".

СЛИШКОМ МОЛОДЫ ДЛЯ АЛКОГОЛЯ

Совфед в рамках подготовки предложений для кабмина заявил, что планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. В условиях пандемии тема здоровья нации "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет, считают сенаторы. Идею поддержал Минздрав – по его оценке, это эффективная мера для сокращения прямых рисков для здоровья, которые возникают при употреблении спиртного, а также для уменьшения числа ДТП и преступлений. "За" высказался и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Однако он считает, что будет сильное сопротивление алкогольного лобби.

У громкой новации сразу появились как сторонники, так и противники. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса. Представители алкогольных предприятий высказали мнение, что ограничение будет способствовать нелегальному обороту спиртного. По мнению медиков, основания для запрета есть, поскольку психика человека в 18 и 21 год сильно отличается – в первом случае это вчерашний школьник, а во втором — взрослый человек со сформировавшимися нормами морали и представлением об ответственности. Однако вводить его надо поэтапно, чтобы не повторить печальный опыт тотального запрета 80-х годов, лёгкий алкоголь, главным образом — качественное вино, пока лучше оставить, при этом надо критически относиться к алкогольным коктейлям и пиву.​