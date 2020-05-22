МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Снижение российской экономики на 5% в 2020 году – реалистичный прогноз, однако нельзя исключать и более серьезного провала ВВП по итогам года. Большинство экспертов, опрошенных “Прайм”, считает, что на быстрое восстановление экономики рассчитывать не стоит, чтобы выйти на уровень, предшествующий пандемии, может потребоваться 2-3 года.

Как следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития, на фоне ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса ВВП России в этом году снизится на 5%, восстановительный рост в 2021 году составит 2,8%. Выход на предкризисные уровни произойдет в первом полугодии 2022 года — это первые официальные оценки Минэкономразвития по ситуации в экономике после начала эпидемии. Ключевой фактор снижения ВВП в этом году — внутренние ограничения из-за распространения COVID-19,

СПРАВЕДЛИВАЯ ОЦЕНКА

Оценка падения ВВП “интуитивно понятна” исходя из падения сырьевых цен, а также воздействия ограничительных мер на сектор услуг, малого и среднего бизнеса с учётом их веса в экономике, говорит начальник управления аналитических исследований “Универ Капитал” Дмитрий Александров.

Каждый месяц ограничений отнимает от ВВП около 2%. Половина марта, апрель и май дают искомые 5% в минусе, просадка цен на нефть “стирает” 1,5% в положительной области. “Таким образом, по порядку величины оценка абсолютно точна, вопрос заключается в скорости снятия ограничений и величине мер поддержки”, — отмечает он.

“Наши оценки снижения российской экономики в 2020 году на 5-6% близки к прогнозам Минэкономразвития, — говорит экономист "БКС Премьер" Антон Покатович. – В то же время провал экономики во II квартале может превысить уровень в 10%, а снижение реальных располагаемых доходов населения по итогам года ожидаем на уровне 5-8%. При этих вводных сокращение потребительских расходов может составить порядка 10-15%”.

Не исключено и значительное снижение объемов промышленного выпуска как под давлением вирусных факторов, так и за счет ограничения добычи нефти в рамках участия РФ в новой сделке ОПЕК++.

“Таким образом, итоговые масштабы снижения ВВП в 2020 году при развитии событий по менее благоприятным сценариям, а также при сохранении сдержанного формата в плоскости государственной поддержки бизнеса и населения, могут превысить уровни в 5-6% и составить порядка 7-10%", — спрогнозировал Покатович.

Ведущему аналитику "Открытие Брокер" Андрею Кочеткову прогнозы МЭР показались достаточно оптимистичными. С одной стороны, сфера услуг в составе российского ВВП занимает гораздо меньшую долю, чем в экономиках Европы, или США, но вкупе с падением реальных доходов населения стоит также ждать снижения спроса на промышленные товары.

“Кроме того, в сфере нефтедобычи также будет номинальный спад в связи с действием соглашения OPEC++. Поэтому падение ВВП во II квартале может быть двузначным", — предположил он.

ЧТО БУДЕТ С ДОХОДАМИ

Реальные заработные платы по итогам 2020 года, по прогнозу Минэкономразвития, снизятся на 3,9%, реальные располагаемые доходы населения просядут на 3,8%.

Такая оценка падения реальных доходов, по мнению Кочеткова, весьма скромная. Во II квартале падение может превысить 6%, ведь многие компании, если и не сокращают зарплаты и персонал, то как минимум отказываются от премиальных выплат. “Меры поддержки занятости государства смягчат ситуацию на рынке труда, но они не смогут в значительной степени остановить закрытие многочисленных организаций малого и среднего бизнеса”, — уверен эксперт.

По оценкам Минэкономразвития, в этом году безработица составит 5,7%, в 2021 году снизится до 5,4%, в 2022 — до 4,9%, в 2023 — 4,7%. По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, c учетом медленного восстановления экономики и продолжительного периода снятия ограничений глубина и продолжительность кризиса на рынке труда будут еще ощутимее.

РИСКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ: ВИРУС И НЕ ТОЛЬКО

Ожидаемые Минэкономразвития темпы восстановления экономики, представляются весьма сдержанными, считает Покатович. Так, рост в 2021 году на 2,8% будет означать, что экономике России удастся "отыграть" лишь половину, а возможно, и меньше от провала 2020 года.

“Прогнозы по росту в 2021 году исходят из сохранения как структурных ограничений в российской экономике, так и из сохранения потребительского спроса в "сжатом" состоянии. В результате на восстановление экономики до уровней, предшествующих пандемии, может потребоваться порядка 2-3 лет”, — предполагает эксперт.

“То, что МЭР не ожидает быстрого восстановления экономики, полностью совпадает с нашими оценками. Таким образом, кризис скорее будет U-образным, а значит, предстоит сложный период адаптации экономики к новым условиям работы", — предупреждает Попов.

По мнению Кочеткова, из-за неясности с вопросом второй волны COVID-19 говорить о втором полугодии пока сложно.

“Впрочем, какая-то степень адаптации к ситуации все же будет, и в IV квартале восстановление случится. При относительно спокойном внешнем фоне и благоприятных ценах на нефть правительство сможет вернуться к инвестированию в развитие во II полугодии, что позитивно скажется на общей макроэкономической ситуации”, — сказал он.

“Основной риск для описанного Минэкономразвития сценария – это не только и не столько вторая волна коронавируса, сколько возможные глобальные экономические изменения, характерные для нисходящей стадии макроцикла”, — убежден Александров.

Коронавирус катализировал эти процессы, но глобальный спад начался до него, а растущий уровень долговой нагрузки на госбюджеты на фоне рекордных дефицитов — колоссальная угроза, которая реализуется очень быстро, как только из-под контроля выйдет инфляция в какой-либо из основных валютных зон.

“Именно от этого будет зависеть, реализуется или нет быстрый восстановительный рост 2021-2022 годов", — заключил он.