МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин дал поручение кабинету министров подготовить рекомендации, направленные на преодоление последствий пандемии коронавируса.

"Я прошу с учетом результатов нашего сегодняшнего обсуждения всех коллег из правительства подготовить дальнейшие рекомендации, связанные и с преодолением самой коронавирусной инфекции, по дальнейшим мероприятиям по борьбе с COVID-19", — заявил Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

"И, конечно, нам нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нам нужно двигаться. Жду от вас докладов в самое ближайшее время", — добавил президент, обращаясь к участникам встречи.