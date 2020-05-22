КИЕВ, 22 мая — ПРАЙМ. Украинская Межведомственная комиссия по международной торговле ввела ряд новых пошлин, в том числе — антидемпинговую, на импорт спичек из РФ, в размере 45,79%, сообщается в пятницу на сайте министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта на Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлина для Белоруссии в размере 21,32%, для РФ — в размере 45,79%", — сообщается на сайте.

Также введены пошлины на ряд китайских товаров, в том числе предварительно. Так, установлена предварительная антидемпинговая пошлина в размере 19,75% относительно импорта стальных креплений происхождением из Китая. Кроме того, продлено действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт на Украину изделий, изготовленных из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) из этой страны.

"Сейчас определены следующие ставки антидемпинговой пошлины: окончательно принята 51,52% пошлины на импорт стальных бесшовно-горячее-деформированных труб, происхождением из Китайской Народной Республики. Только для двух групп компаний устанавливается 0% пошлины на отдельные узкие товарные группы, которые либо вообще не производятся на Украине, или имеют очень незначительные объемы производства; предварительно определена 18% пошлина на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта", — также говорится в сообщении.

Также по результатам рассмотрения заявления о проведении специального расследования относительно импорта на Украину срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта комиссия определила начать расследование этого вопроса.

В соответствии с законом Украины "О внешнеэкономической деятельности" Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) определена оперативным органом государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. В состав комиссии входят представители органов исполнительной власти Украины.