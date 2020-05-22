МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Объем вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) с 15 по 21 мая увеличился на 32,1 миллиарда рублей, их доля на 21 мая составила 30,1%, говорится в еженедельном обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"Объем вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД увеличился на 32,1 миллиарда рублей, доля на 21 мая составила 30,1%. Нерезиденты увеличили вложения в облигации по всей длине кривой доходности. Средний срок до погашения портфеля ОФЗ у нерезидентов на 21 мая составил 7,4 года", — сообщил ЦБ.

Минфин России разместил на аукционе 20 мая три выпуска ОФЗ. Объем размещений составил 170 миллиардов рублей по номиналу и стал максимальным в 2020 году.

"Высокий спрос на ценные бумаги сохранился со стороны локальных инвесторов, а доля нерезидентов на двух последних аукционах составила 20-25%. С начала квартала Минфин России привлек уже 106,1% (636,38 миллиарда рублей) от запланированного на второй квартал объема привлечения", — говорится в обзоре.

Кривая доходности ОФЗ с 15 по 21 мая в среднем снизилась на 27 базисных пунктов, наибольшее снижение наблюдалось в долгосрочных выпусках, также отметили в ЦБ.