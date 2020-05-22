МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Нерезиденты с 15 по 21 мая купили на внутреннем рынке РФ валюту на 12,6 миллиарда рублей, что в 2,6 раза ниже показателей предыдущей недели, сообщает ЦБ в еженедельном аналитическом обзоре "Финансовый пульс".

"Ситуация на российских финансовых рынках в период с 15 по 21 мая в целом была благоприятной: курс рубля укрепился, риск-премия на Россию снизилась. Нерезиденты и дочерние иностранные банки в отчетный период приобрели валюты на 12,6 миллиарда рублей. Курс рубля к доллару США укрепился на 3,7%", — говорится в обзоре.

Нерезиденты с 8 по 14 мая купили на внутреннем рынке РФ валюту на 32,4 миллиарда рублей, сообщал ранее ЦБ РФ.