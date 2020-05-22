МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Российские банки по состоянию на 20 мая рассмотрели 1,619 миллионов заявок граждан на кредитные каникулы и одобрили 60% из них, также всего за период с 20 марта по 20 мая банками была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму свыше 440 миллиардов рублей, говорится в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

Банк России провел опрос 72 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта по 20 мая.

По данным ЦБ, в адрес кредитных организаций от заемщиков поступило 1,8 миллиона обращений и требований об изменении условий кредитного договора, в том числе в связи со снижением дохода, возникшим в результате распространения коронавирусной инфекции. В целом регулятор отмечает постепенное сокращение количества поступающих требований.

"По состоянию на 20 мая банками рассмотрено 1619,8 тысячи заявлений граждан. Процент рассмотренных заявок увеличился до 92,1% от общего числа поступивших против 89,9% по результатам мониторинга за период с 20 марта по 13 мая. Удовлетворено 971,7 тысячи заявлений о реструктуризации кредитов, отказано – по 648,1 тысячам заявлений. Доля одобренных требований достигла 60% от рассмотренных (59% по результатам предыдущего мониторинга)", — сказано в материалах.

Уточняется, что на рассмотрении в банках ещё находится примерно 139 тысяч требований, из них 58,7% – по потребительским кредитам физических лиц; 22,2% – по кредитным картам; 14,6% – по ипотечным кредитам; 3% – по автокредитам.

"За период с 20 марта по 20 мая банками была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму свыше 440 миллиардов рублей", — подсчитали в ЦБ.