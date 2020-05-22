МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Портфель корпоративных кредитов российских банков за 1-19 мая вырос на 0,1%, говорится в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ "Финансовый пульс".

"С 10 по 19 мая прирост требований банков к компаниям составил 0,8%, полностью компенсировав сокращение первой декады месяца, связанное с длинными праздниками. В целом за две декады мая объем корпоративного портфеля практически не изменился (+0,1%)", — сказано в документе.

Ранее в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что розничный кредитный портфель за первые две декады мая сократился на 0,4%. Такая динамика связана с консервативной кредитной политикой банков, ограничительными мерами и опасениями людей по поводу возможности обслуживать новые кредиты из?за неопределенности с доходами.