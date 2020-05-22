МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Нерезиденты с 15 по 21 мая купили российских акций на биржевом рынке РФ на 14,9 миллиарда рублей против продаж на 28,7 миллиарда неделей ранее, сообщает ЦБ РФ в еженедельном аналитическом обзоре "Финансовый пульс".

"На биржевом рынке нерезиденты возобновили покупки российских акций (на сумму 14,9 миллиарда рублей), а СЗКО (системно-значимые кредитные организации) выступали основными продавцами (на 11,6 миллиарда рублей)", — говорится в обзоре регулятора.

Нерезиденты с 8 по 14 мая продали российских акций на биржевом рынке РФ на 28,7 миллиарда рублей, сообщал ранее ЦБ РФ.