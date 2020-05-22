МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Структурный профицит ликвидности в российском банковском секторе с 15 по 22 мая вырос на 0,13 триллиона рублей — до 1,54 триллиона, говорится в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ "Финансовый пульс".

Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее в пятницу заявила, что ситуация с валютной и рублевой ликвидностью в России стабильна.

"В период с 15 по 22 мая структурный профицит вырос на 0,13 триллиона рублей (до 1,54 триллиона рублей). Участники рынка не предъявляли спроса на инструменты Банка России по предоставлению ликвидности (операции РЕПО и "валютный своп")", — сказано в документе.

По итогам года ЦБ ожидает профицита ликвидности банков РФ на уровне 2,2-2,8 триллиона рублей. Этот прогноз учитывает влияние операций в рамках реализации бюджетного правила.