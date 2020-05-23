МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Сокращение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической – безработица вырастет, и свободных вакансий для молодых не будет. Предпенсионерам предложат уйти, поскольку они защищены государственным пособием, а молодежь его еще не заработала, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

"Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных", — говорит она.

По данным СМИ со ссылкой на план по восстановлению экономики РФ, который Минэкономразвития направило в правительство, Минтруд предложил разрешить выходить на досрочную пенсию на три года раньше срока, а не на два как сейчас.

Эксперт считает, что после пандемии число рабочих мест для старшей возрастной группы – так называемых предпенсионеров – сократится, поскольку они относительно защищены государственным пособием. А вот с молодежью сложнее – на пособие они еще не заработали.

В данной ситуации важно определить "возрастные" отрасли и сферы и соотнести со структурой безработицы. Необходимо понять, какие категории работающих могут уйти и кто может заполнить эти ниши. Сокращение пенсионного возраста должно быть дифференцированным и гибким. Но в любом случае, коррективы близки и диктовать их будет реальная ситуация на рынке труда, рассуждает Мирзабалаева.

На принятие данного решения повлияет и состояние бюджета страны. С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.