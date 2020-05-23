МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило выделение Минфину из резервного фонда дотаций для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты регионов РФ на фоне COVID-19, сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовая поддержка за счет предоставляемых дотаций позволит обеспечить устойчивость региональных бюджетов.