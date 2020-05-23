МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды в субботу представили альтернативный план восстановления европейской экономики на основе кредитов в противовес предложению ФРГ и Франции по созданию фонда на 500 миллиардов евро, сообщило австрийское издание Standard.

Германия и Франция ранее предложили создать фонд для восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро. Это предложение приветствовали глава Совета стран ЕС Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, руководитель Еврокомиссии, но план натолкнулся на критику канцлера Австрии Себастьяна Курца, который провел переговоры с коллегами из Швеции, Дании и Нидерландов и сообщил в Twitter, что их позиция неизменна, они против повышения потолка затрат.

Согласно изданию, так называемая "бережливая четверка" предложила создать фонд, из которого пострадавшие страны-члены ЕС смогут получить помощь в виде кредитов, а не субсидий, как ранее предложили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

По оценке издания, предложенный странами альтернативный план отнюдь не радикально отличается от предложения Берлина и Парижа, центральное место в нем также отводится созданию фонда для восстановления экономики. В то же время план Меркель и Макрона предусматривал, что Еврокомиссия возьмет "немыслимый" долг, пишет газета.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что необходимо быть солидарными с теми государствами, которые особенно сильно пострадали из-за кризиса, правильный путь — это кредиты, а не субсидии. По его словам, европейскую экономику можно активизировать без обобществления налогов, как предложили ФРГ и Франция. Австрийский канцлер также указал на то, что решение должно приниматься всеми странами-участниками ЕС.