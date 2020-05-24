ПЕКИН, 24 мая — ПРАЙМ. Несмотря на эпидемию коронавируса, импорт из России в Китай растет намного активнее, чем из других стран, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции.

Ван И заявил, что "двусторонняя торговля, вопреки нынешним тенденциям, растет, России занимает первое место среди основных торговых партнеров Китая по темпам роста импорта".

"Я уверен, что пока Китай и Россия будут стоять плечом к плечу и тесно сотрудничать друг с другом, глобальный мир и стабильность будут надежно гарантированы, а международная справедливость и беспристрастность будут эффективно защищены", — подчеркнул он.