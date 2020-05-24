МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Объем розничной продажи алкогольной продукции в России в апреле составил 17,1 миллиона декалитров, увеличившись на 5,2% в годовом выражении, при этом продажи водки и тихих вин выросли на 9% и более, показав опережающий рост, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.

Так, объем розничной продажи водки в апреле вырос на 9,6%, до 6,2 миллиона декалитров, реализация тихих вин увеличилась на 9%, до 4,6 миллиона. А с начала года розничная продажа водки в годовом сопоставлении выросла на 3,8%, до 23,5 миллиона декалитров, тихих вин — на 6,7%, до 16,7 миллиона.

Кроме того, объем розничной продажи шампанских и игристых вин за те же четыре месяца с начала года вырос на 4,2%, до 7,7 миллиона декалитров, в том числе в апреле было продано 0,878 миллиона декалитров, на 3,6% выше уровня апреля прошлого года. Продажи коньяка в рознице в январе-апреле почти не изменились (рост на 0,4%) и составили 3,7 миллиона декалитров, а в апреле сократились на 1,6% и составили 0,859 миллиона декалитров.

Наконец, реализация слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в январе-апреле 2020 года составил 1,8 миллиона декалитров (рост на 7,2%), в том числе в апреле в рознице было продано 0,462 миллиона декалитров (на 1% выше уровня апреля прошлого года).

В целом объем розничной продажи в РФ алкогольной продукции в январе-апреле вырос на 2,9%, до 67,9 миллиона декалитров. Сюда входят данные о фруктовых винах, ликероводочных изделиях и винных напитках, но статистика не учитывает продажи пива и напитков, изготовляемых на его основе, а также сидра, пуаре и медовухи, уточняется в материалах.