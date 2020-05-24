ПАРИЖ, 24 мая — ПРАЙМ. Государственный долг Франции превысит отметку в 115% ВВП к концу года, "с большой уверенностью" заявил в интервью газете Figaro министр государственных счетов страны Жеральд Дарманен.

"Долг Франции, без сомнения, превысит отметку в 115% ВВП страны, что станет следствием мер, направленных на поддержку экономики, проводимых в связи с кризисом в области здравоохранения", — сообщает издание со ссылкой на министра.

Дарманен отметил, что об этом можно говорить "с большой уверенностью", отказавшись сделать более точный прогноз.

Министр пояснил, что государство освободит от 3 миллиардов евро социальных налогов ряд предприятий из отраслей, которые особенно сильно пострадали от кризиса. В их числе — ресторанных бизнес, туристическая сфера, спорт и культура. А для компаний из других секторов экономики предусмотрена отсрочка выплат сроком до трёх лет, заключил он.