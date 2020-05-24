МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Глава Еврогруппы и министр финансов Португалии Марио Сентено поддержал в интервью изданию Welt am Sonntag инициативу Германии и Франции по созданию фонда восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро.

Ранее план Франции и ФРГ натолкнулся на критику канцлера Австрии Себастьяна Курца. Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды в субботу представили альтернативный план восстановления европейской экономики на основе кредитов в противовес предложению ФРГ и Франции по созданию фонда на 500 миллиардов евро.

"Предложение (канцлера Германии Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона было хорошей новостью для Европы. Эта инициатива – смелый шаг в правильном направлении для преодоления этого кризиса", — заявил Сентено.

"Мы посмотрим, как это будет функционировать", — сказал Сентено, отметив, что данная инициатива может сформировать еврозону в долгосрочной перспективе. "Немецко-французское предложение было бы большим шагом к фискальному союзу и к действительно функционирующему валютному союзу, даже при том, что фонд восстановления носит временный характер", — заявил он.

Сентено призвал европейские власти договориться о ключевых элементах фонда к лету, однако признал, что переговоры будут сложными.