МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в России после пандемии не снизится, но бюджет больше не будет получать таких доходов от ее продажи, как это было в последние 20 лет, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Какова будет роль нефти после пандемии? И до кризиса роль углеводородов в мире пересматривалась, в том числе в силу климатических изменений и дискуссий по поводу будущего планеты, теперь это становится еще более актуальным. Альтернативная энергетика становится все доступнее. Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет", — написал Кудрин в своей статье в газете "Коммерсант".

По его мнению, это является важнейшим вызовом. "Ренту" теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации, но только если мы будем опережать других. Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий", — написал он.

Глава Cчетной палаты отмечает, что цифровым технологиям вирус страшен в меньшей мере, к тому же именно они обеспечивают совершенно революционные решения и изменение облика целых отраслей.

"Наше регулирование и госуправление тут опаздывают и не соответствуют этим вызовам. Об этом мы говорим давно. Запрос на новое качество госрегулирования сейчас крайне велик", — отмечает Кудрин.

Он напомнил, что после прихода нового правительства в январе 2020 года наметился вектор на перемены именно в этом направлении. "Надеюсь, этот вектор в силу кризиса станет еще более заметным", — заявил глава Счетной палаты.