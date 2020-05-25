ТОКИО, 25 мая – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции в понедельник объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного в апреле на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, в оставшихся пяти префектурах, включая столичный регион. ВВП Японии в I квартале снизился на 0,9%, экономика вошла в рецессию впервые с 2015 года

Таким образом режим ЧС был отменен во всей Японии. Трансляция пресс-конференции Абэ ведется телеканалом NHK.

"Режим ЧС отменяется на всей территории страны", — сказал Абэ.

Режим ЧС в Японии был введен 8 апреля сначала для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем расширен на всю страну. Ранее в мае власти в связи с низким числом заразившихся власти отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хёго и Киото.