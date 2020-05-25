МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил обсудить возможность введения промежуточного налогового режима для бизнеса, который готов расти, чтобы переход к общей системе налогообложения не был для него серьезным шоком.

Президент России Владимир Путин в начале апреля подписал федеральный закон о снижении в два раза — до 15% страховых взносов во внебюджетные фонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса. Данная норма действует уже с 1 апреля 2020 года.

"Надо честно признаться, что тем самым мы с вами разрыв в налоговой нагрузке между МСП, между упрощенными системами налогообложения и нормальной системой налогообложения — 25 главой Налогового кодекса — существенно нарастили. Иными словами, мы создали такую тихую гавань для МСП, из которой очень сложно выйти в открытое море, потому что там совсем другая ситуация, и требования большие, рост налоговой нагрузки большой", — сказал Решетников на онлайн-встрече с депутатами фракции "Единая Россия".

"Нам очевидно с вами нужен какой-то промежуточный налоговый режим для бизнеса, который уже готов тиражироваться, готов открывать новые точки, готов расти, но для него этот шок перехода к общей системе налогообложения становится крайне серьезным", — добавил министр.

Он отметил, что эта идея требует серьезной дискуссии с министерством финансов.