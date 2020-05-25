МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Бюджетные учреждения и автономные организации из пострадавших от коронавируса отраслей смогут направить на выплату зарплат своим сотрудникам субсидии, которые они получили из бюджета на выполнение государственного задания, соответствующее распоряжение от 23 мая, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства РФ.

Документом предлагается разрешить таким федеральным бюджетными и автономным учреждениям, осуществляющими деятельность в пострадавших от пандемии отраслях из утвержденного правительством перечня, расходовать нецелевым образом выделенные им бюджетные субсидии на выполнение госзадания.

В частности, они смогут в период действия карантинных мер направить средства на оплату труда своих работников, оплату налогов, обязательных сборов и коммунальных услуг, а также на содержание имущества. Такая возможность предоставлена им вне зависимости от объёма выполненных работ по государственному заданию.