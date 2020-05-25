МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подала иск с требованием признать недействительной сделку по покупке "Открытие Холдингом" у "Лукойла"<LKOH> алмазодобывающей "Архангельскгеолдобычи", сообщается на сайте службы.

Как сообщает служба, в процессе санации банка "Открытие" ЦБ РФ выявил подозрительную сделку по приобретению в 2017 году компанией "Открытие Холдинг" через свое 100%-ное дочернее общество "Открытие Промышленные Инвестиции" у Лукойла 100% акций "АГД-Даймондс" ("Архангельскгеолдобыча"). "Сумма сделки более чем в два раза превысила стоимость предприятия", — заявляет ФАС.

Анализируя эту информацию, ФАС усмотрела нарушение закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Также служба отмечает, что при рассмотрении сделки правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ заявителем не была представлена информация о наличии у ряда бенефициаров "Открытие Холдинга" гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами.

"В связи с этим ФАС России обратилась с иском в суд Архангельской области о признании указанной сделки недействительной и применении последствий ее недействительности", — говорится в сообщении.

"Лукойл" 25 мая 2017 года сообщил, что завершил продажу своей алмазодобывающей "дочки" — "Архангельскгеолдобычи" — дочерней компании "Открытие Холдинга" за 1,45 миллиарда долларов. В сентябре 2018 года АО "Архангельскгеолдобыча" было официально переименовано в АО "АГД-Даймондс".