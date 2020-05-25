МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Необходимость снижения возрастной планки для выдачи надбавки к пенсии назрела – все больше пожилых людей остаются без помощи близких в том возрасте, когда им уже сложно себя обслуживать самостоятельно. Эта мера не пробьет "дыру" в бюджете, но может существенно помочь многим гражданам.

"Возрастную" надбавку к пенсии могут начать выплачивать с 75 лет, а не с 80, как сейчас. Соответствующие поправки в нижнюю палату парламента внесли депутаты от ЛДПР. В настоящее время закон "О страховых пенсиях" предусматривает, что граждане старше 80 лет получают повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Это обусловлено тем, что они нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Необходимость смещения этой планки вниз авторы документа поясняют тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит тех, кто уже достиг возраста 75 лет, к лицам старческого возраста. Такая международная классификация опирается на особенности организма человека, на его анатомическую и физиологическую специфику. Парламентарии отмечают, что такой же классификации придерживаются и геронтологи.

"Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки… В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет. Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет", — сообщается в пояснительной записке.

В случае, если такая инициатива будет принята, то обновленный закон "О страховых пенсиях" может вступить в силу уже с 1 января 2021 года.

Опрошенные "Прайм" эксперты указывают, что данная мера выглядит все более актуальной из-за демографических и экономических особенностей развития страны. Молодое поколение вынуждено повышать свою трудовую географическую мобильность, что приводит к невозможности совместного проживания со стариками. В то время, пока молодежь ищет, где можно добиться успеха и заработать больше, пожилые люди остаются дома одни без ухода и присмотра.

"При этом у нас, в отличие от многих западных стран, дома престарелых имеют весьма низкую репутацию, да и охват населения такими учреждениями явно недостаточный. В обществе склонны осуждать помещение стариков в такие учреждения. Соответственно, происходит то, что многие старые люди доживают свой век в одиночестве. Решить вопрос с уходом отчасти призвана данная новация", — рассуждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ

Оценки количества пожилых людей в России приводятся разные – возрастные градации у разных исследователей отличаются. По данным Росстата, общее число лиц от 70 лет и старше составляет около 13,2 млн человек по состоянию на 2017 год. В апреле этого года Минздрав сообщил, что средняя продолжительность жизни в России в 2019 году составила 73,4 года. В правительстве утверждают, что возраст дожития в стране растет и доля людей старше 70 лет и более будет увеличиваться.

"По нашим оценкам, изменение возрастного порога до уровня 75 лет, с которого будет увеличиваться фиксированная надбавка к страховой пенсии, может коснуться от 2 до 5 млн пенсионеров. В этой связи реализация увеличения фиксированной надбавки для данного числа граждан может обойтись бюджету порядка 11,6-28,5 млрд рублей", — подсчитал экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

Для бюджета данный объем поддержки видится не столь значительным, отметил он. В целом, уровень ее охвата окажется не столь высоким.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЧТИ НЕТ

В целом, распространение надбавок на пенсию для граждан старше 75 лет увеличит выплаты в разы, но вряд ли будет существенным увеличением для всей пенсионной системы, согласен Кочетков. Данная надбавка начисляется без учёта стажа, и это вполне оправдано, поскольку люди в этом возрасте сталкиваются с общим снижением возможностей самообслуживания вне зависимости от трудовых достижений в прошлом.

К альтернативным методам поддержки "возрастных" пенсионеров аналитики относятс​я скептически. Речь о негосударственных пенсионных фондах вообще не идет – активный рабочий период этих людей приходился на то время, когда о таких фондах даже не слышали.

А вот усиление работы социальных служб с более регулярным и многосторонним обслуживанием таких граждан могло бы стать частичным решением проблемы, считает Кочетков.

"В позднем СССР также начинали развивать опыт привлечения молодых пенсионеров для работы с людьми старшего возраста. Это был способ небольшого дополнительного заработка для вышедших на пенсию, а также возможность наполнить жизнь на пенсии новым смыслом. Но сейчас о таких проектах не слышно. Соответственно, альтернатив денежным выплатам мало и в большей степени они могут служить дополнением", — заключил он. ​