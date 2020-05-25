МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам 2019 года выросло на 9,29% по сравнению с годом ранее — до 343,54 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 286,05 тонны против 264,33 тонны в 2019 году (рост на 8,22%), попутного — увеличено на 23,14% — до 19 тонн против 15,43 тонны, вторичного — составило 38,49 тонны против 34,58 тонны (увеличение на 11,31%).

Производство серебра в России за 2019 год снижено на 11,05% — до 996,17 тонны (годом ранее – 1 119,99 тонны), в том числе добычного – составило 488,04 тонны против 498,66 тонны (снижение на 2,13%), попутного – 338,5 тонны против 310,49 тонны (рост на 9,02%), вторичного – 169,59 тонны против 310,84 тонны (падение на 45,44%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра. В 2018 году — 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра.