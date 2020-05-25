ЛОНДОН, 25 мая – ПРАЙМ, Наталья Копылова. Правительство Великобритании готовит план поддержки стратегически важных компаний в исключительных ситуациях в условиях пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в министерстве финансов страны.

По словам представителя минфина, в Соединенном королевстве уже применяются беспрецедентные меры по поддержке бизнеса и экономики. Кроме господдержки, компании пользуются существующими рыночными механизмами, такими как поддержка акционеров, банковское кредитование и коммерческое финансирование.

"В исключительных обстоятельствах, когда жизнеспособная компания исчерпала все возможности и ее неудача непропорционально нанесла бы ущерб экономике, мы можем рассмотреть вопрос о поддержке на крайний случай", — отметили в ведомстве.

"Мы внедряем разумное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, и любая такая поддержка будет осуществляться на условиях, защищающих налогоплательщика", — добавил собеседник агентства.

О помощи, которая будет оказываться компаниям, правительство намерено сообщать парламенту.

По данным британских СМИ, в список стратегически важных компаний могут попасть предприятия авиационной, аэрокосмической, автомобильной отраслей, металлургические предприятия.

В исключительных случаях правительство может пойти на покупку доли в компаниях, испытывающих финансовые проблемы.

На поддержку экономики в условиях пандемии правительство Британии выделило более 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были введены кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам. Сотрудникам фирм, временно оставшимся без работы, выплачивают компенсации в размере до 80% от зарплаты.