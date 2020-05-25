МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в первом квартале 2020 года сократилась в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 83 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA снизился на 26,8%, до 534 миллионов долларов, его рентабельность уменьшилась до 34,8% с 39,3% годом ранее. Выручка сократилась на 17,2%, до 1,536 миллиарда долларов.

Чистый долг компании в течение отчетного периода снизился на 10,1% и на 31 марта составил 3,377 миллиарда долларов.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. "Металлоинвест" в 2019 году снизил производство железной руды на 0,3% — до 40,242 миллиона тонн.