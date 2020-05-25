МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российская транспортная группа Fesco в 2020 году продала свои активы в зерновом бизнесе за 4,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании по МСФО за 2019 год.

"В феврале 2020 года группа продала свою 100%-ную долю в компании — операторе зерновозов ООО "Транс-Грейн" и ряд прочих активов, относящихся к зерновому бизнесу. Общая сумма сделки составила 4391 млн руб", — говорится в отчете.

Как уточнили в группе, эта сумма учитывает закрытие задолженности по дивидендам от "Транс-Грейна".

В марте Fesco сообщала, что продала зерновой бизнес подконтрольному ВТБ "Русагротрансу" за 3,8 миллиарда рублей.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% — компаниям, контролируемым Марком Гарбером (одним из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% — TPG Capital, 26,3% — другим акционерам или находятся в свободном обращении.