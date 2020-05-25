МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор во время выхода из режима ограничений, связанных с коронавирусом, рекомендует минимизировать приготовление блюд из продовольственного сырья, не продавать алкоголь при работе на вынос и выдавать пассажирам антисептики для обработки рук, следует из мер для железнодорожного транспорта, опубликованных на сайте ведомства

Рекомендации для железнодорожного транспорта направлены на снижение риска возникновения и распространения COVID-19. РЖД в марте сообщали, что из-за COVID закрывают вагоны-рестораны для посещения, но оставят доставку еды на места.

"Применение работниками бригад вагонов-ресторанов при предоставлении услуг питания одноразовых масок (с учётом замены масок не реже одного раза в три часа и перчаток). Минимизация приготовления блюд из продовольственного сырья, изъятие алкогольной продукции из вагонов-ресторанов в случае, если работа вагонов-ресторанов по предоставлению питания осуществляется только на вынос. Выдача пассажирам гелей (иных антисептиков) или установка санитайзеров для обработки рук", — говорится в рекомендациях.

Отдельным пунктом указана дезинфекция помещений вагона-ресторана не реже двух раз в день специальными средствами, активными в отношении вирусов.

Уточняется, что ограничения в работе вагонов-ресторанов будут сняты с выходом из соответствующего режима, после чего пассажирам будет предоставляться весь комплекс услуг.