ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая /ПРАЙМ/. Эстония не поддерживает идею создания фонда помощи странам, пострадавшим от коронавируса, которую предложили Германия и Франция, сообщил в понедельник министр финансов балтийской республики Мартин Хельме.

Германия и Франция ранее предложили создать единый фонд помощи странам, пострадавшим от коронавируса, в размере 0,5 миллиарда евро. Это предложение приветствовали глава Совета стран ЕС Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, руководитель Еврокомиссии.

"Мы способны одолжить и сами эти деньги на льготных условиях. Мы сможем их использовать по своему усмотрению, и без всякого софинансирования и правил. Почему мы должны одалживать деньги Евросоюзу, который одолжит их нам обратно, но поставит ряд условий и потребует софинансирования? Это делает весь процесс дорогим и неуклюжим", — сказал Хельме порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Министр также отметил, что страны ЕС должны дать госгарантии под единый кредит, который в будущем будет выплачиваться из единого бюджета Евросоюза. Но это выгодно для Южной Европы — Испании, Италии и Греции, которые не могут справиться со своими финансовыми делами еще с прошлого кризиса.

Тем временем Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды в субботу представили альтернативный план восстановления европейской экономики на основе кредитов, в противовес предложению Германии и Франции, сообщило австрийское издание Standard. Согласно этому сообщению, так называемая "бережливая четверка" предложила создать фонд, из которого пострадавшие страны-члены ЕС смогут получить помощь в виде кредитов, а не субсидий, как ранее предложили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.