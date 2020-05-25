МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Рабочая группа Госсовета РФ по энергетике обратилась в правительство России с предложением предоставить скидку не менее 50% на железнодорожный тариф для экспорта энергетического угля в западном направлении, сообщил исполнительный комитет после заседания группы.

Уточняется, что это предложение было выработано на совместном заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика", посвященном функционированию энергетики в условиях коронавируса, которое провел губернатор Кемеровской области, руководитель рабочей группы Сергей Цивилев.

"Цены падают. Только за апрель энергетический уголь упал в цене с 50 до 42 долларов за тонну, коксующийся — со 140 до 115 долларов за тонну. В результате отгрузка угля в западном направлении убыточна. Без поддержки государства ситуацию не исправить. Поэтому выхожу с предложением к правительству РФ предоставить скидку на тариф для экспорта энергетического угля в западном направлении в размере не менее 50%", — приводятся слова Цивилева.

Он также отметил, что энергетика столкнулась с беспрецедентными внешними рисками. По его словам, на рынках критический спад спроса и обвал цен по всем видам топлива (нефть, газ, уголь), а в угольной отрасли Кузбасс почувствовал кризис еще до пандемии, с начала 2019 года.

"Для преодоления негативных тенденций и выхода на перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо ускорить работу по развитию Восточного полигона РЖД. По итогам предыдущих заседаний рабочей группы ОАО "РЖД" в 2019 году предоставило скидку в размере 7,41% на перевозки энергетического угля в порты южного направления, а в марте текущего года – скидку на тарифы в порты и южного, и северо-западного направления в размере 12,8%. По мнению Сергея Цивилева, в сегодняшней ситуации этого недостаточно", — добавляется в сообщении.

В заседании приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина, представители ведущих энергетических компаний России, комитета Государственной Думы РФ по энергетике, депутаты, сенаторы Совета Федерации, представители федеральных министерств и ведомств, субъектов РФ, представители бизнеса и эксперты.