МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор выдал рекомендации морскому транспорту на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, в частности, судоходным компаниям рекомендовано усилить психологическую поддержку моряков, а круизным операторам — отказывать в перевозке пассажиров, отказывающихся передавать о себе данные, следует из материалов ведомства.

"Судоходные компании должны усилить психологическую поддержку и эмоциональную заботу о сотрудниках, понимая их проблемы, выражая признательность тем, кто достойно выполняет свою работу, и избегая дискриминации тех, кто был помещен на карантин или был подтвержден инфекции COVID-19", — говорится в рекомендациях судоходным компаниям. В частности, упоминается проведение стресс-тестов и организация помощи в создании и укреплении чувства безопасности сотрудников.

Кроме того, согласно рекомендациям, в планах работы компаний морского транспорта должны быть отражены меры в режиме действия эпидемиологических ограничений, их снятия, а также в профилактическом режиме.

В основном рекомендации касаются уборки помещений, проведения теплометрии работников, использования средств индивидуальной защиты, ограничения контактов без производственной необходимости и недопуска, например, на борт судна сотрудников или пассажиров с температурой, превышающей определенный установленный показатель.

"Для судов, прибывших из стран или регионов, сильно пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19, выделяется отдельный причал, на котором стоянки иных судов запрещены до выхода данного судна из порта и проведения дезинфекции причала. Пассажиры, находящиеся на таких судах, выходят из порта в специально выделенное время через карантинную зону ожидания для уменьшения пересечения людских потоков. После убытия пассажиров в карантинной зоне ожидания проводится дезинфекция", — указано в рекомендациях портам.

Что же касается перевозок по рекам, одним из возможных способов обеспечения дистанции между людьми ведомство считает оптимизированные схемы посадки пассажиров — на 20% меньше обычной нормативной вместимости и запрет на стоячие места даже для перевозки на малых расстояниях. Роспотребнадзор считает оправданным также внедрение экспресс-систем в пассажирских терминалах.