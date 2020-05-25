МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением о смягчении поправок в законопроект о борьбе с пиратским контентом в мобильных приложениях. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Проект был внесен в Госдуму в 2018 году. По данным газеты "Коммерсант", поправки ко второму чтению проекта, намеченному на 27 мая, предусматривают, что Роскомнадзор по решению суда сможет блокировать пиратский контент не только на сайтах, но и в мобильных приложениях. Если владелец приложения не реагирует на обращение Роскомнадзора в течение суток, ведомство может обязать заблокировать контент оператора связи или "лицо, которое обеспечивает размещение приложения", то есть агрегатора приложений (App Store, Google Play и Huawei AppGallery). Новые правила могут вступить в силу с 1 октября.

Как отмечается в письме РАЭК, при разработке текста законопроекта не учтены некоторые особенности рынка приложений, что приведет к сложностям с реализацией новых требований интернет-компаниями.

РАЭК, в частности, предлагает обязать правообладателей направлять разработчикам приложений жалобы на нарушения их авторских и смежных прав до обращения за предварительными обеспечительными мерами в Мосгорсуд. "Учитывая, что в программных приложениях большое количество материалов размещается их пользователями, владельцы большинства программных приложений готовы оперативно и добровольно реагировать на претензии правообладателей, если правообладатели направят им жалобу на нарушение своих исключительных прав. Предоставление правообладателям права незамедлительно обращаться в суд без предъявления таких претензий создает необоснованную дополнительную нагрузку на суды", — указывает в письме глава РАЭК

Кроме того, РАЭК предлагает уточнить перечень информации, включаемой в уведомления о нарушении авторских и смежных прав, которые Роскомнадзор направляет владельцам программных приложений. РАЭК поясняет, что в отсутствие необходимой информации владелец приложений не сможем своевременно выполнить требования по удалению спорной информации, а магазин приложений не сможет своевременно проверить исполнение требований владельцами приложений.

Также предлагается предусмотреть более длительные сроки для рассмотрения и удовлетворения требований правообладателей — 3 дня. "Подавляющая часть магазинов программных приложений и значительная часть владельцев… приложений находятся за пределами РФ и зачастую находятся в разных удаленных друг от друга часовых поясах; внесение изменений в функционал… приложений, загрузка новой версии на платформу магазина… приложений и переход к распространению новой версии… приложения также требуют значительно больше времени, чем, например, изменение отдельно взятых страниц сайтов в интернете", — поясняет РАЭК.