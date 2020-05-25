МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, наделяющий правительство правом устанавливать дополнительные требования к участникам госзакупок в целях увеличения закупок российских товаров для госнужд, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Возможность установления правительством РФ дополнительных требований к исполнителям государственных и муниципальных контрактов позволит создать долговременный механизм приобретения российских товаров при обеспечении государственных нужд, что будет стимулировать повышения темпов экономического роста в РФ", — поясняют разработчики.

Они обращают внимание, что сейчас законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) не предусмотрен механизм установления дополнительного требования к поставщикам, подрядчикам и исполнителям о закупке российских товаров при исполнении государственных и муниципальных контрактов, а предусмотренные в нем механизмы импортозамещения ("третий лишний", "ценовые преференции", "запреты") применяются только при осуществлении прямых закупок товаров.

Кроме того, из-за коротких сроков поставки и возможности использования любых характеристик в технических заданиях, присущих только зарубежной продукции, преимущественно может осуществляться закупка иностранной продукции, поэтому при исполнении контрактов на поставку товаров, работ и услуг, которые были заключены без учета положений статьи 14 закона 44-ФЗ, могут не закупаться товары российский происхождения, не исключают разработчики.

"Указанная ситуация ухудшает экономическое положение российских производителей, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса", — считают разработчики.

По их мнению, повышение темпов экономического развития может обеспечиваться посредством стимулирования локализации новых производств товаров на территории России. Положения законопроекта также позволят повысить темпы диверсификации организаций ОПК для стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции, считают его авторы.