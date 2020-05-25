МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Аналитический центр "Совэкон" отмечает "невероятные" таможенные данные по экспорту в марте пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию, говорится в отчете "Совэкона".

"Мы обращаем внимание на невероятные цифры поставок в Белоруссию в марте. По таможенным данным, в страну за месяц было отгружено 5,2 миллиона тонн сои, 0,4 миллиона тонн пшеницы и 0,3 миллиона тонн подсолнечника. Такие объемы сои из России уйти не могли (весь российский урожай — 4,4 миллиона тонн), а обычно страна закупает в месяц всего несколько тысяч тонн пшеницы и подсолнечника", — говорится в обзоре.

"Совэкон" уточняет, что во всех случаях необычайно высокие объемы приходились на поставки исключительно из Смоленской области. РИА Новости убедилось, что таможенные данные действительно зафиксировали очень высокие объемы экспорта из Смоленской области в Белоруссию в марте — так, согласно информации с сайта Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, поставки пшеницы и меслина из области за этот месяц составили 426,3 тысячи тонн, соевых бобов — 5,2 миллиона тонн, семян подсолнечника — 320,6 тысячи тонн.

При этом в апреле были введены ограничения на экспорт данных сельскохозяйственных культур: правительство РФ ввело до 30 июня временную квоту на вывоз из России за пределы ЕАЭС зерновых культур, а коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение запретить (также до 30 июня) вывоз из ЕАЭС ряда продуктов, в том числе сои и семян подсолнечника.

"Можно предположить, что кто-то задним числом в апреле после объявления об ограничениях задекларировал эти объемы как поставки марта. Как это делалось — сказать сложно, но факт в том, что экспорт по таможенной статистике вырос до невероятных значений аккурат перед введением ограничений, и факт в том, что это касалось только тех позиций, которые под них попали", — сказал РИА Новости директор аналитического центра Андрей Сизов.

При этом, отметил он, формально поставки в Белоруссию не были запрещены ни тогда, ни сейчас. "Совэкон" также отмечает, что поставки по другим позициям из России в Белоруссию (например, масло, мука, рапс), которые не попали под ограничения, в марте остались близкими к обычным значениям.

В свою очередь исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев считает опубликованные данные ошибочными. "Мы всего за год производим сои 4,3 миллиона. Россия всего за год экспортирует около 1 миллиона тонн сои. Но цифры в 5,2 миллиона тонн не имеют никакого отношения к реальной ситуации. Я считаю, что это (данные ФТС на сайте ведомства — ред.) — ошибка", — сказал он РИА Новости.