МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Граждане, которые прибегают к микрозаймам, чаще всего заняты на производстве, в строительстве, сфере торговли или услуг, из-за чего среди такой категории заемщиков относительно невысокий уровень самоизоляции – такой работой невозможно заниматься удаленно, показывает исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Webbankir провела исследование среди более 1 тысячи заемщиков, которые регулярно делают займы в МФО в разных регионах России, и выяснила, каков уровень самоизоляции из-за пандемии коронавируса среди них.

Так, в Москве, где выявляется наибольшее количество заболеваний коронавирусом среди субъектов РФ, уровень соблюдения режима самоизоляции среди клиентов МФО составил 29,8%, что, с одной стороны, выше, чем в целом по стране – 27,1%, однако ниже, чем в других городах-миллионниках – 35,2%, сказано в материалах.

Режима самоизоляции придерживаются 17,6% заемщиков, живущих в сельской местности. Самый же низкий уровень самоизоляции оказался в средних городах с населением от 250 до 500 тысяч – 10,4% опрошенных.

"Относительно невысокий уровень самоизоляции связан с тем, что многие клиенты МФО работают по специальностям, которыми невозможно заниматься в удаленном режиме. Это производство, строительство, сфера торговли или услуг", – отмечает гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.

Нагрузка у работающих на момент опроса в основном осталась на прежнем уровне, об этом заявили 47,7% респондентов. У 26,4% во время пандемии и самоизоляции она снизилась. Примерно у такого же числа заемщиков 25,9% – работы, напротив, прибавилось.