МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Аудитор Счетной платы РФ Данил Шилков в интервью РИА Новости предлагает в условиях коронавируса распространить действие господдержки на все предприятия малого бизнеса, также обеспечив рост спроса в экономике со стороны населения.

"В сложившихся реалиях с учетом мнения общественных объединений предпринимателей и экспертов предлагается рассмотреть возможность распространения действия принятых мер поддержки (налогообложение, льготное кредитование, субсидирование и другие) на все предприятия малого бизнеса, а не только пострадавших отраслей, одновременно при этом обеспечить увеличение спроса в экономике, как со стороны населения, так и со стороны бизнеса и государства", — заявил Шилков.

Для снижения количества банкротств компаний, по мнению Счетной палаты, бизнесу нужны дополнительные меры поддержки — средства на пополнение оборотного капитала, а также ясные перспективы дальнейшей деятельности с учетом введенных или предполагаемых к введению норм противодействия риску новой волны пандемии.

С проблемами, по словам аудитора, столкнутся не только предприятия, работающие в пострадавших отраслях из утвержденного правительством перечня. "Отсутствие спроса в экономике повлияло не только на организации малого бизнеса в пострадавших отраслях. Кризис раскинулся на многие отрасли, нарушились многие производственно-технологические и торговые цепочки из связанных друг с другом организаций", — пояснил он.

"Количество предприятий, которые могут закрыться после снятия ограничений, спрогнозировать довольно сложно, но понятно одно — их будет немало", — уверен аудитор.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,2 миллиона случаев заболевания, свыше 337 тысяч человек скончались.