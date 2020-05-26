МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Аудитор Счетной палаты РФ Данил Шилков заявил в интервью РИА Новости, что видит необходимость снизить налоги на имущество и провести налоговую амнистию по штрафам.

По его словам, несмотря на решение правительства снизить ставку страховых взносов для малого бизнеса с 30% до 15% на зарплату, превышающую МРОТ, налоговая нагрузка на труд в России остается высокой. "Это также проблема уплаты и зачета НДС", — отметил Шилков, уточнив, что речь идет о регулировании случаев, когда предприятия имеют кооперационные контакты с другими экономическими агентами, не являющимися плательщиками этого налога.

СП видит запрос со стороны предпринимателей и на снижение других налогов. "В том числе в части снижения ставки земельного налога и налога на имущество, проведения амнистии по налоговым штрафам, начисленным в 2020 году, и рассмотреть возможность создания фондов из тех налогов, которые предприятие уплатило в 2019 году, для выдачи беспроцентных ссуд", — пояснил аудитор. Кроме того, по его словам, бизнес просит ввести мораторий до конца 2020 года на увеличение налоговой нагрузки.

Шилков признал, что Счетная палата пока не проводила контрольных, или экспертно-аналитических мероприятий по оценке размера малого бизнеса, работающего в тени. "Вопрос интересный и заслуживающий отдельного исследования", — считает аудитор.

"Результаты обсуждения с предпринимателями, руководителями их общественных объединений мер по поддержке бизнеса в условиях преодоления последствий пандемии коронавируса показывают, что сохранение имеющихся экономических противоречий в существующей системе налогообложения, прежде всего, в так называемых "человекоемких" отраслях — а это, прежде всего, сфера услуг, введение непродуманных регулятивных правил работы после снятия карантина, будет способствовать уходу достаточно заметной части малого, да и не только малого, бизнеса в тень", — сказал Шилков.