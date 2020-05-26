МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский бизнес в этом году встречает свой профессиональный праздник – День предпринимателя — в непростой ситуации распространения коронавируса, в этих условиях главное не опускать руки, внимательно смотреть по сторонам в поисках новых возможностей, а также постараться сохранить хорошие отношения с коллегами, считают представители крупнейших в России бизнес-объединений. РИА Новости попросило их поделиться советами, как сохранить свое дело в эпоху пандемии.

День российского предпринимательства отмечается 26 мая с 2007 года.

"Кризис показал, как важно для страны, да, собственно, для каждого из нас, чтобы в России развивался бизнес, бизнес ответственный и крепкий. В мире это давно и хорошо знают. У нас, думается, только сейчас, в эти трудные дни, ко многим людям окончательно приходит понимание, что без бизнеса плохо, что настоящий предприниматель – одна из опор страны. Слово "предприниматель" начинает восприниматься и звучать так, как и должно: уважительно и достойно. Это правильно", — заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

СОХРАНИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Катырин считает, что в любой, даже самой сложной ситуации ни в коем случае нельзя опускать руки. "Бизнес вообще, а у нас пока тем более, построен на преодолении трудностей и препятствий. Преодолеем и эту беду. Сохраняйте любой ценой бизнес и рабочие места – и вам легче будет стартовать, когда придет время", — рекомендует он.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов также призывает бизнес "брать любую помощь, сохранять себя, пытаться вырулить". По его словам, после пандемии бизнес в стране ждет совершенно другая жизнь и, вероятно, иначе будет выглядеть и экономика.

С ними согласен и член генсовета "Деловой России" Павел Гагарин. Он также дал бизнесу несколько советов: "Первый – рассчитывать только на себя, второе – стремится получить максимально возможные меры поддержки: арендные, кредитные, налоговые и прочие каникулы. Третье – иметь подушку безопасности для того, чтобы какое-то время можно было рассчитываться с поставщиками, платить зарплату и так далее".

В сохранении бизнеса, уверен Катырин, поможет сплоченность. "Надо обязательно поддерживать друг друга и объединяться для решения общих проблем. Мы в ТПП РФ, например, хорошо знаем, что помощь, объявленная правительством, бывает получить непросто из-за бюрократических рогаток. Не останавливайтесь, требуйте и добивайтесь, вы в своем праве. Мы изо всех сил стараемся вам помочь. Вместе добьемся!" — призывает глава палаты.

ПОСМОТРЕТЬ ВОКРУГ

Любой кризис – это время новых возможностей, говорят представители объединений, нужно лишь посмотреть по сторонам и разглядеть их. "Смотрите внимательно вокруг: нет ли в смежных областях возможностей, которыми можно воспользоваться?" — советует Катырин.

Вице-президент и руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян считает, что в условиях изменений появляется шанс сделать рывок в новых нишах и увидеть перспективы, которые раньше не замечали.

"Сама ситуация часто подсказывает новые решения даже в традиционных сферах. Удаленная работа и без того постепенно выходила в тренды, а после карантина и вовсе станет обычным сценарием для многих компаний. Сервисы, CRM-системы, мессенджеры и конференц-коллы позволяют командам коммуницировать быстро. При этом сотрудники не тратят время на дорогу, выбирают место работы по душе и по настроению. Всё уходит в онлайн, но работать в таком режиме тоже надо с комфортом", — уверена она.

Не сидеть сложа руки рекомендует и Титов: "Предпринимателям, конечно, нельзя только сидеть и пережидать тяжелые времена. Придётся меняться, придется определяться, от чего можно отказаться без потерь для развития. Коронавирус изменил потребительские привычки, это факт, от которого никуда не деться. Реагировать на это надо и частному бизнесу".

ПОДРУЖИТЬСЯ С РОБОТАМИ

Каграманян уверена, что один из первых уроков, которые должен извлечь бизнес — это необходимость ускоренной "роботизации" тех направлений жизнедеятельности, масштабность востребованности которой в критические моменты он не в состоянии покрыть человеческими ресурсами.

"На мой взгляд, и сегодня, а тем более завтра, и государству, и бизнесу необходимо сфокусироваться на развитии онлайн-технологий и на подготовке соответствующих кадров. Надо сказать, карантин показал необходимость трансформации традиционного понимания сферы услуг, а также развития роботизации и онлайна. Время самоизоляции повлияло на рост дополнительных компетенций и навыков, благодаря появлению и изучению новых сервисов. Что, к слову, сказывается только положительным образом на нашей эффективности", — считает она.

Титов в этом вопросе более скептичен: "Раз просите советов по выживанию — значит, речь о тех, кто пострадал сильнее всех. О тех, чей бизнес без клиентов немыслим. Советовать им сейчас приспосабливаться и осваивать новые технологии — это, конечно, все равно что тяжелобольного утешать весёлыми роликами с YouTube".

Гагарин, в свою очередь, призывает сохранять отношения с коллегами. "Надо договариваться со своими контрагентами — поставщиками, потребителями — о том, что товар, к примеру, будет оплачиваться позже, добиваться скидок, товарных кредитов и прочее. Но стараться со всеми сохранить хорошие отношения", — рекомендует он.

ОСНОВА ОСНОВ

Титов в текущей ситуации свою главную задачу как политика и общественного деятеля видит в том, чтобы открыть глаза на масштаб проблемы. "Тратиться на решение социальных задач все равно придётся, и разумнее потратить деньги именно на стимулирование активности. Вот увидите, частный бизнес ещё спасёт множество сограждан", — уверен омбудсмен.

Пандемия, как и всё, раньше или позже пройдет, рассуждает Катырин.

"Надо, чтобы приобретенные опыт и закалка сохранились в арсенале. Я имею в виду и бизнес, и власть, потому что в случае необходимости именно это поможет без потери времени и темпа, без ошибок и излишних перестраховок сразу и в полной мере всем нам принимать, наконец, единственно верные решения", — заключил глава палаты.