МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.

"Уже в апреле этого года Банк России счел целесообразным перейти к мягкой денежно-кредитной политике, как вы знаете, на заседании совета директоров 24 апреля ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов до 5,5%, и совет директоров допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, даже при том, что годовая инфляция может несколько возрасти по мере выхода из базы расчета очень низких месячных значений второй половины 2019 года", — сказал Заботкин.

ЦБ в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале мая допускала вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт на следующем заседании в июне.

ЦБ считает, что дезинфляционные факторы в РФ будут преобладать в 2020 году — начале 2021 года, заявил Заботкин.

"Сравнительно низкий уровень инфляции, с которым мы вошли в этот год, обеспечил некоторый запас, благодаря которому даже после роста цен в марте-апреле годовая инфляция не превысила наш целевой уровень. Банк России оценивает ускорение роста цен как временное, полагает, что в дальнейшем ослабление спроса будет сдерживать рост цен, и дезинфляционные факторы в течение остатка 2020 года и, наверное, даже в 2021 году будут преобладать", — сказал Заботкин на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.