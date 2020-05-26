МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России ожидает восстановления спроса на валюту со стороны импортеров в результате роста самого импорта, заявил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин.

"Наверное, следует ожидать некоторого восстановления импорта и спроса на валюту со стороны импортеров, сейчас в условиях ограничительных мер упал не только экспорт, но и импорт. Но вместе с тем такая компонента спроса на валюту, которая была раньше весьма значимой во второй половине года, особенно летом — это международные поездки — этой компоненты не будет", — сказал он в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Заботкин добавил, что ситуация на валютном рынке стабильная и определяется макроэкономическими факторами. "Опять же, если уж при цене нефти в 10 долларов курс вел себя сравнительно стабильно, то, наверное, и дальше его колебания будут в рамках того, что мы уже наблюдали", — указал глава департамента ЦБ.