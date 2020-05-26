МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ситуация в России в период пандемии оказалась более устойчивой, чем в других странах с развивающимися экономиками, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Ситуация в нашей стране по многим параметрам выглядит несколько более устойчивой, чем в похожих странах с развивающимися рынками или чем в предыдущие эпизоды с такой же высокой волатильностью в нашей стране", — сказала она в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Юдаева отметила, что в последние годы ЦБ проводил политику, которая помогла предотвратить накопление уязвимостей в банковской системе и создать буферы, которые в сложной период можно использовать для стабилизации ситуации.

По ее словам, буферы капитала, надбавки за системную значимость сейчас в целом по системе составляют свыше 5 триллионов рублей, а макропруденциальный буфер (формируется в результате применения банками надбавок к коэффициентам риска, которые ЦБ вводит для защиты банковского сектора от излишнего роста кредитования), на конец первого квартала составлял свыше 700 миллиардов рублей.