МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Накопительные пенсии россиян в 2020 году повысят на 9,13%, перерасчет сделают с 1 августа, он коснется 80 тысяч человек, сообщила пресс-служба ПФР.

"Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тысяч человек", — говорится в сообщении. Россиянам могут досрочно выдавать "возрастную" надбавку к пенсии

Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают 32 тысячи пенсионеров. С августа она будет повышена на 7,99%.

В ПФР отметили, что расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 миллиарда рублей, из которых 1,53 миллиарда рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 миллиона рублей – на повышение выплат участников программы софинансирования пенсии.

Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии – 1 705 рублей в месяц, уточнили в ПФР, добавив, что оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.